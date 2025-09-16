Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

İlgili listede bir pelüş anahtarlığın satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Letra marka pelüş anahtarlığın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

Ürünün Yasaklanma Gerekçesi

Mekanik Testler Sonucunda Oluşan Parçalar Küçük Parça Silindirine Sığdığından, 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Yutma Sonucu Boğulma Riski Oluşturmaktadır.

Oyuncak Muhtevasında Yer Alan Plastik Kısımdaki Dbp Ve Dehp (Fitalat) İçeriğinin Limit Değerlerden Yüksek Olduğu Tespit Edildiğinden Kanserojen Riskler Oluşturmaktadır.