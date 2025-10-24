Bakanlığı tarafınca yapılan denetimlerde Güvensiz ürün bildirimleri listesinde bir ürün daha eklendi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı denetimler de el ürün grubu, kol koruyucular - mekanik riskler bölümünde iki ürünün piyasadan toplatılma kararı verildi.

Ürünlerin güvensizlik nedeni, ürünün ts en 388+a1:2019 standardı madde 6.4 kapsamında ürün üzerinde beyan edilen 4 yırtılma dayanımı performans değerini karşılamaması nedeniyle güvensiz olduğunun tespiti edildi.

Güvensizlik tespiti sonucu ürünlerin, piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı verildi.

Muhabir: İrem Çitak