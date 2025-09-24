Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor.

Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan tatlı, peynir, yoğurt, yağ, şarküteri, baharat, çay ve bal markaları ifşa edildi.

Yerken İki Kez Düşünün

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Son yapılan testlerde; baklava ve çayda gıda boyası, köftede sakatat ve dana kıymada kanatlı eti kullanımı tespit edildi.

Ürünlerin Listesi