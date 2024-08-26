Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren müjdeli haber geldi. Yeni düzenlemeyle tapu sahipleri, arazilerini Bakanlığa kiraya vererek düzenli kira geliri elde etme imkânına sahip olacak.

DÜZENLİ KİRA GELİRİ FIRSATI BAŞLADI

Tapu sahipleri için büyük bir fırsat sunan bu düzenleme, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve iki yıl boyunca kullanılmamış tarım arazilerinin sezonluk olarak kiraya verilmesini kapsıyor. Başvuruların başladığı uygulama ile arazi sahiplerine, düzenli gelir imkânı sunuluyor.

ATIL ARAZİLER YENİDEN ÜRETİME KAZANDIRILACAK

Yeni düzenleme, kullanılmayan tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan bu düzenleme ile iki yıldır ekilmeyen tarım arazileri, tarımsal amaçlarla kiralanarak hem üretime kazandırılacak hem de tapu sahiplerine düzenli kira ödemesi yapılacak.

KİRALAMADA EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN KAZANACAK

Arazi Tespit Komisyonları tarafından belirlenen işlenmeyen araziler, öncelikli olarak o bölgedeki yerleşik kişilere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına kiralanacak. Birden fazla başvuru olması durumunda, en yüksek teklifi veren kişi kiralama hakkını elde edecek. Başvurular, tarım arazisi kiralama talep formunun doldurulması ve Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek.