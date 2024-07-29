Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Bakanlık 200’e yakın personeli bünyesine alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, personel kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Bakanlık, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 182 kamu işçisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Alım yapılacak pozisyonlar ve şehirler oldukça çeşitlidir. İzmir ve Zonguldak gibi illerde görevlendirilecek personel, gemi elektrikçisi, yağcı, gemi aşçısı ve tarama uzmanı gibi çeşitli alanlarda çalışacaktır.

Bu pozisyonlar, İş Kanunu ve kamu kurumlarına işçi alımında uygulanacak yönetmeliklere uygun olarak belirlenmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ulaştırma Bakanlığı'nın personel alımına başvurmak isteyen adayların bazı kriterleri karşılaması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı almamak

18 yaşını doldurmuş olmak

Bunun yanı sıra, başvuru yapacak adayların askerlikle ilişiği olmamalı veya askerlik hizmetini tamamlamış olmalıdır. Ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olmak ve belirlenen yaş sınırları içinde bulunmak da gereklidir. Denizcilik alanında en az bir yıl tecrübe ve bu tecrübeyi belgeleme şartı aranırken, vardiyalı çalışma, çeşitli iklim ve seyahat koşullarına uyum sağlayabilme gibi özel şartlar da değerlendirilecektir.