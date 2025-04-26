Bu önemli açıklama, Bakanlık bünyesinde sosyal hizmet alanındaki eksikliklerin giderilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla atılacak adımlar arasında yer alıyor.

Başvurular, ülke çapında sosyal hizmet alanında çalışmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, başvuru süreci nasıl işleyecek, başvuru şartları neler ve hangi kadrolar için alım yapılacak? İşte ayrıntılar…

3 BİN PERSONEL ALINACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılında yapılacak olan personel alımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, alımların Temmuz ayından itibaren başlayacağını duyurdu. Bu alımlar, Bakanlık bünyesindeki çeşitli pozisyonları kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek.

2025 yılı itibariyle 3 bin kişilik alım yapılacakken, bu sayede 2024 yılında planlanan 8 bin kişilik istihdamın 2 bin 500 kişilik kısmındaki eksikliklerin de giderilmesi amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni personel alımları, özellikle çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri gibi kritik alanlarda ciddi bir kadro ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Bakanlık, bu alımla birlikte, sosyal hizmetlerin etkin bir şekilde sunulabilmesi ve sektördeki kalite standartlarının artırılabilmesi için büyük bir adım atmayı planlıyor. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) gibi önemli sosyal hizmet projelerinin daha geniş bir kitleye ulaşması amacıyla da personel alımlarına özel bir önem verileceği bildirildi.

2028’E KADAR YILLIK PERSONEL ALIMLARI PLANLANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2028 yılına kadar her yıl düzenli olarak büyük çapta personel alımları yapmayı planlayan bir stratejik plan hazırladı.

Bu plan doğrultusunda, her yıl binlerce yeni personel istihdam edilecek. Yeni kadrolarla birlikte sosyal hizmet alanında çalışan personel sayısının arttırılması ve hizmetlerin daha geniş bir kitleye ulaşması amaçlanıyor.

Bakanlık, bu alımları sadece personel ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda sahada yürütülen hizmetlerin kalitesini de artırmayı hedefliyor.

Bakanlık, sosyal hizmetlerin yanı sıra dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi için kadro güçlendirmesine gidecek.

Özellikle yaşlılar, engelliler, çocuklar ve mağdur durumdaki bireylere yönelik sosyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması için personel alımlarının kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Bu alımlarla birlikte, sahada görev yapan personelin etkinliği artırılacak ve hizmetlerin kalitesi yükselecek.

ADAYLAR E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPABİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılına yönelik personel alımlarının başvurularının e-Devlet üzerinden alınacağını duyurdu. Bu, başvuruların daha hızlı ve güvenli bir şekilde alınmasını sağlayacak. Adayların başvuru işlemleri için sadece e-Devlet platformuna giriş yapmaları yeterli olacak. Bakanlık, başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen aylarda yapacak.

Başvurulara yönelik belirlenen şartlar arasında sosyal hizmetler alanındaki çeşitli bölümlerden mezun olmanın avantaj sağlayacağı öngörülüyor.

Sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşirelik, çocuk gelişimi gibi bölümlerden mezun olan adaylar, başvuru sürecinde daha avantajlı bir konumda olacak. Ancak, farklı branşlardan da alımlar yapılacağı için çeşitli bölümlerden mezun adayların başvurması bekleniyor.

ALIMLARIN KAPSADIĞI KADROLAR VE POZİSYONLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 yılında alacağı 3 bin personel, çeşitli pozisyonlara yerleştirilecek. Özellikle sosyal hizmet uzmanları, sağlık çalışanları ve destek personelleri gibi çeşitli meslek gruplarına yönelik kadro açılması planlanıyor. Bununla birlikte, Bakanlık, sosyal hizmetlerin daha etkili bir şekilde yürütülmesi için saha çalışmalarına yönelik uzman ve eğitimli personel alımlarına ağırlık verecek.

Bakanlık yetkilileri, sosyal hizmetlerdeki personel açığının giderilmesinin, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplara yönelik hizmetlerin kalitesini doğrudan etkileyeceğini vurguladı. Ayrıca, sosyal hizmetlerdeki personel eksikliklerinin giderilmesi, sosyal yardımların daha etkin ve hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılı için yapılacak olan 3 bin personel alımıyla önemli bir istihdam hamlesi gerçekleştirecek.

Bu alımlar, Bakanlık bünyesindeki çeşitli sosyal hizmet alanlarındaki personel eksikliklerini gidermeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacak olması, sürecin daha şeffaf ve kolay bir şekilde yönetilmesine olanak sağlayacak.

Bakanlık, önümüzdeki aylarda başvuru şartlarına dair daha ayrıntılı bir açıklama yapacak. Sosyal hizmet mezunları başta olmak üzere, ilgili bölümlerden mezun olan adaylar için bu alım süreci, sektördeki kariyer fırsatlarını artıran bir dönüm noktası olacak.