Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik yürütülen denetimler sonucunda, mevzuata aykırı durumlar tespit edilen okulların ruhsatı iptal edildi.

Bakanlık, özel okullara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı durumlar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda işlem yapılıyor.

Denetimlerde Tespit Edilen Usulsüzlükler

Hayalet öğrenci uygulamaları

Devam-devamsızlıkların düzenli takip edilmemesi

Bakanlıkça onaylı ders kitabının kullanılmaması

Okul ücretlerinde mevzuata uygun davranılmaması

Ruhsatta yer alan isim dışında farklı isimlerin tabelalarda kullanılması

İzinsiz program kullanımı

Yabancı ülke ve millet adlarına kurum tabelalarında veya ilan-reklamlarında yer verilmesi

İdari İşlemler ve Ruhsat İptalleri

Bu tür usulsüzlükler tespit edilen okullar hakkında idari işlemler başlatıldı. Bazı inceleme ve soruşturmalar sonucunda ruhsat iptali kararı verildi.

Daha önce usulsüzlükler nedeniyle 12 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edilmişti.

Son denetimlerle birlikte 9 okulun daha çalışma izni iptal edildi. Böylece mayıs ayından bu yana toplam 21 okulun ruhsatı iptal edilmiş oldu.

Eğitimde Sıkı Takip

Fahiş fiyatla mücadele, ders kitaplarının kullanımı, kurum isimlerinin mevzuata uygunluğu, hayalet sınıf uygulamaları gibi konuların yanı sıra; kurum tabelalarında farklı isim kullanan veya sosyal medyada yanıltıcı ilan ve reklamlarla velileri zarara uğratan kurumlara yönelik sıkı takipler devam edecek.