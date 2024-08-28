KARARDAN VAZGEÇİLDİ

Bakanlık, sektör temsilcilerinin taleplerine yanıt vererek, ülke genelinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı olmasını öngören bir düzenleme yapmıştı. Ancak, özellikle kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinin pazar günleri kapalı olmasının sektörde büyük bir tepki yarattığı görüldü. Bu tepkiyi dikkate alan Ticaret Bakanlığı, bu kararından vazgeçti.

“YOZGAT’TA BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

Bakanlığın almış olduğu bu kararın ardından Yozgat’ta herhangi bir değişikliğin olmayacağını söyleyen Yozgat Berberler Odası Başkanı Sedat Güneş; “7 Temmuz 2024 tarihinde bakanlığın kararıyla kadın kuaförleri, berberler ve güzellik salonları haftada 1 gün kapatılmıştı. Bu uygulama pazar günleri geçerliydi. Biz buradaki ticaret il müdürleri ile görüşerek salı günü bayan kuaförlerini ve güzellik salonlarını, pazar günleri ise berberleri kapatmıştık. Ancak dün bakanlığımızın yeni kararıyla tekrar bayan kuaförleri ve güzellik salonları bu durumdan muaf kılındı. Ancak Yozgat’ta 6 senedir salı günleri bayan kuaförleri, pazar günleri de erkek kuaförleri kapalı olarak devam ediyor. Bizim erkek kuaförü üyelerimizin çoğunluğu pazar günleri, kadın kuaförlerimizin çoğunluğu ise salı günleri kapatmak istiyordu. O yüzden Yozgat genelinde herhangi bir değişiklik yok. Biz yine aynı şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.