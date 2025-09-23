Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor.

Ticaret bakanlığı kararınca ‘Güvensiz Ürünler Bilgi Sistemi’ üzerinde açıklanan ürünler listesinden yapılan denetimde be marka oda kokusu yasaklandı.

Oda Kokusunun Yasaklanma Sebebi

Ticaret Bakanlığı Tarafınca, güvenlik nedeni dokunsal ‘dokunsal tehlike uyarıları bulunmamaktadır’ gerekçesiyle piyasadan toplatılma kararı alındı.