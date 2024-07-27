Ülkemizde hızla artan elektrikli araç sayısı, şarj istasyonları ihtiyacını gündeme getirdi. Bu ihtiyaca yönelik önemli bir adım atıldı ve site ile apartman otoparklarında şarj istasyonu kurulumuna dair yeni düzenleme hayata geçirildi.

Hibrit araçlar için ÖTV indirimi kararı alınırken, sektör temsilcileri bu indirimin sınırlı modellerde uygulanabileceğini, ancak zamanla model sayısının artacağını belirtti. Uzmanlar, Türkiye’de tam elektrikli otomobillerin pazar payının hızla arttığını, ancak en büyük sorunun evde veya işyerinde şarj imkanına erişimde yaşandığını vurguladı. Bu durum, tam elektrikli otomobile geçişi erteleyen bir etken olarak öne çıkarken, konuyla ilgili kritik bir karar alındı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NDAN ÖNEMLİ KARAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yayınladığı resmi karar ile bu soruna köklü bir çözüm getirdi. Yozgatlıları da yakından ilgilendiren bu kararda site ve apartmanlarda ortak alanlarda şarj istasyonu kurulumu, zaman zaman anlaşmazlıklara neden oluyordu. Ancak, alınan yeni karar ile artık elektrikli araç sahipleri, şarj istasyonu kurulumu için uzun ve zorlu bürokratik süreçlerle uğraşmayacak.

Bakanlık açıklamasında, şarj istasyonlarının ruhsat gerektiren bir yapı niteliğinde olmadığı belirtilirken, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19’uncu maddesinde yer alan maliklerin beşte dördünün rızasının aranmasına gerek olmadığı vurgulandı. Aynı kanunun 42’nci maddesine atıfta bulunan Bakanlık, şarj istasyonu kurulumu için çoğunluğun kararının yeterli olacağını bildirdi.

DETAYLAR NETLEŞTİ

Bakanlık açıklamasında, “Bakanlığımıza yapılan başvurularda, site ve apartmanların açık veya kapalı otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulması için kat malikleri kurulunda hangi oranda karar alınması gerektiğine dair sorular sorulmakta olup, konunun açıklanma ihtiyacı hasıl olmuştur. Herhangi bir inşai faaliyete konu olmayan, kapalı mekan teşkil etmeyen ve blok olarak montajlı bir şekilde naklen getirilen, yangın ve elektrik tedbirleri alınmış olan ve sökülür takılır seyyar bir elektrikli cihaz niteliğindeki elektrikli araç şarj ünitelerinin ruhsat gerektiren bir yapı niteliğinde olmadığı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında yer almadığı, maliklerin beşte dördünün rızasının aranmasına gerek bulunmadığı, kanunun 42. maddesi kapsamında değerlendirilerek kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar ile kurulabileceği...” ifadelerine yer verildi.