Adalet Bakanlığı, adalet sisteminin güçlendirilmesi amacıyla 300 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alım süreci yazılı ve sözlü sınavlarla gerçekleştirilecek. İşte detaylar:

YAZILI SINAV VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVI TARİHLERİ

Yazılı sınav, 7 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, ÖSYM tarafından Ankara’daki iki ayrı sınav merkezinde yapılacak ve sınav süresi 105 dakika olarak belirlendi. Adaylar, bu sınavda başarılı olabilmek için hukuk bilgisi ve genel yetenek konularında test edilecekler.

Ek olarak, icra katipleri arasından naklen atanacak 100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısının belirlenmesi amacıyla Görevde Yükselme Sınavı yapılacak. Bu sınav 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜRECİ

Başvuru yapacak adayların şu şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak,

Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olmak.

Başvurular, 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

İLANIN AMACI VE ÖNEMİ

Adalet Bakanlığı’nın bu alım ilanı, adalet sisteminin etkinliğini artırmak ve boş pozisyonları doldurmak amacıyla yapılmakta. Yeni personel alımı, adalet hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi ve sistem içindeki kadroları güçlendirmeyi hedefliyor. Adaylar, sınav hazırlıklarını bu bilgilere göre yapmalı ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak temin etmelidir.

Bu kapsamda yapılacak sınavların sonuçları ve diğer detaylar, Adalet Bakanlığı tarafından ilerleyen dönemlerde açıklanacak.