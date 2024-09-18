Bakanlık, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde kapsamlı bir güncelleme yaparak, yumurta üzerindeki ibareler ve sınıflandırmalara dair önemli düzenlemelere imza atmayı planlıyor.

Yozgat’ta da geçerli olacak yeni değişiklik, gıda güvenliğini artırmayı, tüketiciyi yanıltıcı bilgilendirmelere karşı korumayı ve haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINA UYUM SAĞLANACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı taslak tebliğ ile Türkiye, yumurta üretimi ve satışı konusunda Avrupa Birliği (AB) standartlarına bir adım daha yaklaşıyor. Buna göre, tebliğe eklenecek yeni düzenlemeler, AB yönetmeliklerine paralel şekilde hayata geçirilecek. Özellikle yumurtaların raf ömrüne ilişkin kurallar, AB’de uygulanan düzenlemelerle uyumlu hale getirilecek.

Tebliğe göre, "A sınıfı yumurtaların yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün içinde tüketiciye ulaştırılması" zorunlu olacak. Bu düzenleme ile Türkiye’deki yumurtaların tazelik süresi daha sıkı bir şekilde denetlenecek ve tüketiciye daha kısa sürede ulaşması sağlanacak.

YUMURTA SINIFLANDIRMASI VE İŞARETLENMESİ İÇİN YENİ KURALLAR

Yumurta sınıflandırması ve işaretlenmesine ilişkin kurallarda da önemli değişiklikler yapılıyor. Taslak tebliğe, AB yönetmeliklerinde yer alan, "A sınıfı yumurtaların, yumurtlama tarihinden itibaren 10 gün içinde sınıflandırılması, işaretlenmesi ve paketlenmesi gerektiği; aksi takdirde bu yumurtaların B sınıfı olarak değerlendirileceği" hükmü ekleniyor.

Bu düzenleme ile 10 gün içinde gerekli işlemleri yapılmayan yumurtalar, yalnızca gıda sanayisinde kullanılabilecek olan B sınıfı yumurtalar kategorisine girecek. Böylece, yumurtaların tazeliği ve kalitesi korunurken, tüketicilerin güvenli ve kaliteli ürünlere ulaşması hedefleniyor. Üretici ve satıcılar açısından ise bu kuralların, haksız rekabetin önlenmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

"SON TÜKETİM TARİHİ" YERİNE "TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ"

Yumurta israfını önlemek amacıyla da tebliğde önemli bir değişikliğe gidiliyor. Mevcut uygulamada yumurtaların üzerinde yer alan "son tüketim tarihi" ibaresi kaldırılarak, AB standartlarında kullanılan "tavsiye edilen tüketim tarihi" ifadesi getiriliyor. Bu değişiklikle, yumurtaların tüketiciler tarafından daha uzun süre güvenle tüketilmesi sağlanacak ve israfın azaltılması hedeflenecek. "Tavsiye edilen tüketim tarihi", yumurtaların en iyi kalite ve tazelikte tüketilebileceği süreyi gösterirken, yumurtalar bu süreden sonra da güvenli bir şekilde tüketilebilecek.

SEKTÖRDE GENİŞ KAPSAMLI DEĞİŞİM BEKLENİYOR

Yapılması planlanan düzenlemelerin, Türkiye’de yumurta sektörü üzerinde geniş kapsamlı etkiler yaratması bekleniyor. Özellikle üretici ve satıcıların bu düzenlemelere uyum sağlamak için gerekli adımları atmaları gerekecek. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, düzenlemelerin gıda güvenliğini artırmaya yönelik olduğunu ve sektörün bu değişikliklerden olumlu etkileneceğini vurguluyor.

Bakanlık, tebliğ değişikliklerini uygulamadan önce sektör temsilcileri, üreticiler ve ilgili diğer paydaşların görüşlerini alarak süreci daha katılımcı bir şekilde yürütmeyi planlıyor. Bu doğrultuda, ilgili düzenlemelerin kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni tebliği ile Türkiye’de yumurta sektörünün AB standartlarına uygun hale getirilmesi ve hem tüketici haklarının hem de gıda güvenliğinin en üst düzeyde korunması amaçlanıyor.