Hazine ve Maliye Bakanlığı, alışverişlerde belge düzenlemeyi zorunlu kılan yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, fatura ve fiş gibi belgeleri düzenlemeyenlere yönelik cezalar önemli ölçüde artırılıyor. Artık, belge düzenlemeyenlere satış tutarının yüzde 10'u kadar ve en az 3.400 lira ceza uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre, alıcılar belge düzenlenmediğinde bu durumu GİB'e 5 gün içinde bildirerek cezadan muaf olabilecekler. Bu uygulama, belge düzenleme konusundaki ihlallerin ciddi cezalarla karşılanacağını gösteriyor.

Özellikle satıcılar için, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ceza miktarı 3.400 liradan başlayıp, satış tutarının yüzde 10'u ile 30'u arasında değişen oranlarda uygulanacak. İlk tespitte bu ceza asgari 30.000 liraya kadar çıkabiliyor.

Alıcılar da belge düzenlenmediğinde sorumluluk altındalar. Mükellef olmamaları halinde bile, belge düzenlenmemesi durumunda alıcılar için ceza yüzde 20 oranında uygulanacak. Ancak alıcılar, belge düzenlenmediğini GİB'e bildirerek bu cezadan kurtulma şansına sahipler.

HESAP KULLANDIRMADA AĞIR CEZALAR

Hesaplarını başkalarına kullandıranlar için de ağır cezalar getirildi. Şirketlerin satışlarını kendi hesapları yerine aile bireylerinin veya başka kişilerin hesaplarına yönlendirmesi durumunda, işlem tutarının yüzde 10'u kadar ceza kesilecek. Bu ceza miktarı 30.000 liradan başlayıp, 20 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

POS cihazlarının başkaları tarafından kullanılması da ciddi yaptırımlar getiriyor. Başka birinin POS cihazını kullananlar veya bu cihazları başkalarına kullandıranlar için cezalar, mükellefiyet türüne göre 22.000 liradan başlayıp, 90.000 liraya kadar çıkabiliyor.

VERGİ MEVZUATINA UYUMUN ÖNEMİ

Bu yeni düzenlemeler, vergi mevzuatına uyum ve belge düzenleme konularında ciddi önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni uygulamaları ile kayıt dışı ekonomiyi azaltmayı ve vergi adaletini sağlamayı hedefliyor.

Bu düzenlemeler, vergi mevzuatına uyum ve belge düzenleme konularında ciddi önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

Belgelerin zamanında düzenlenmesi ve bildirilmesi, hem satıcılar hem de alıcılar için büyük önem taşıyor.