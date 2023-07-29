Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılında otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşlarımızı mağdur edenlere uygulanan idari para cezası toplam 361 milyon liraya ulaşmıştır" dedi.

Bakan Bolat, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu tarafından gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon lira; tüketici mevzuatına aykırılıklardan dolayı 47 milyon lira ve aldatıcı reklamlardan dolayı 43 milyon lira ceza kesildiğini belirtti. Böylece 2023 yılında toplamda 176 milyon lira idari para cezası uygulandı.

TOPLAM CEZA 361 LİRAYA ULAŞTI

Bakan Bolat 2023 yılında otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşları mağdur edenlere uygulanan idari para cezası toplamının 361 Milyon liraya ulaştığını ifade etti.

Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon lira, tüketici mevzuatına aykırılıklardan dolayı 47 milyon lira, aldatıcı reklamlardan dolayı 43 milyon lira olmak üzere 2023 yılında toplam 176 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığımızın görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle; iç ticaretimizde adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz. Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyor; Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz. Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." Haber Merkezi