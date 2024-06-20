Yaz tatili döneminde yüz binlerce genci Gençlik Kamplarında misafir eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, tamamen ücretsiz bir başka eğitim ve aktivite fırsatını, ‘Gençlik Yaz Okulları’nı bu yıl ilk kez hizmete sunuyor.

Aileler çocuklarını1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezlerine gönül rahatlığıyla bırakarak akşam alabilecek, gençler de tatil günlerini eğlenceli ve öğretici etkinliklerle geçirebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ücretsiz tatil fırsatı sunan Gençlik Kamplarının ardından gençlere yine ücretsiz eğitim ve eğlence fırsatı tanıyacak olan Gençlik Yaz Okulları’nın müjdesini verdi.

Gençlik Yaz Okulları’nın 1 Temmuz itibariyle gençlere kapılarını açacağını ve 1 Eylül tarihine kadar devam edeceğini ifade eden Bakan Bak, “Yaz aylarında yüzbinlerce çocuğumuzu güvenli bir ortamda, tamamen ücretsiz hizmet veren gençlik kamplarımızda buluşturuyoruz. Şimdi bunun yanında gençlik merkezlerimizde, spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı sunacak olan Gençlik Yaz Okullarımızı da hizmete açıyoruz. Tatilini daha verimli geçirmek isteyen 11-18 yaş arası bütün evlatlarımızı Gençlik Yaz Okulları’na bekliyoruz” diye konuştu.

Bakan Bak, Gençlik Yaz Okulları’na katılan gençlerin aynı zamanda; Türkiye’nin 81 ilinde ve pek çok ilçesinde, yıl boyunca 7/24 hizmet veren gençlik merkezlerinin faaliyetlerini deneyimleme, Bakanlığın diğer projeleri hakkında bilgi sahibi olma şansı bulacaklarını da dile getirdi.

Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yoğun geçen öğretim yılının ardından gençlerimize eğlenceli ama bir o kadar da eğitici bir program hazırladık. Gençlerimizin sosyal bağlarını güçlendirmek temel amaçlarımızdan biri. Aynı zamanda spor yapma alışkanlığı kazandırmak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak, yeni dostluklar kurmalarını sağlamak da önem verdiğimiz konular arasında öncelikli sıralarda yer alıyor. Ayrıca yaz okullarımızda gençlerimize milli, manevi ve kültürel değerlerimizi aktarmak ve gönüllülük faaliyeti yapma alışkanlığı kazandırmak da istiyoruz. Gençlerimiz, Gençlik Yaz Okulları’ndaki bir dönemlik eğitimin ardından, özel olarak ilgilendikleri alanlarda, yeteneklerini geliştirmek, keyifli vakit geçirmek için ‘Merkezimde Bu Yaz’ etkinlikleri ile de tatillerinin kalan kısmını yine gençlik merkezlerimizde değerlendirebilirler.”

EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ ETKİNLİKLER

Gençlik Yaz Okulları; “11-14 yaş grubu” ve “15-18 yaş grubu” olmak üzere iki farklı yaş grubuna göre hazırlandı. Her dönemin programı kültür-sanat, spor ve gönüllülük temaları çerçevesinde planlandı.

Her gençlik merkezinin kendi kapasitesine göre belirlenen kontenjan kapsamında hizmet vereceği yaz okullarında, imkanlar dahilinde akıl ve zeka oyunları, sportif faaliyetler, değerler eğitimi, bilgi yarışması, el sanatları, sokak oyunları, güzel konuşma sanatı, sahne sanatları, gönüllülük faaliyetleri, halk oyunları, temel dini bilgiler, ailelerle gönüllük çalışmaları, gezi gibi etkinlikler olacak.

GSB Gençlik Yaz Okulları’na başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezlerinden bizzat yapılabilecek. Kontenjan için kayıtların dolması durumunda yedek olarak kayıt olunabilecek.