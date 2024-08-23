Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim materyallerinde kanuna aykırı şekilde yüksek fiyat talep eden özel okullara yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Bakanlık, son dönemde basında yer alan ve bazı özel okulların kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerinde aşırı fiyat artışları uyguladığını belirten haberlerle ilgili gelen şikayetleri ciddiyetle ele aldı.

81 İL VALİLİĞİNE RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla, 81 il valiliğine gönderilen yazıda, özel okullarda yaşanan fahiş fiyat artışlarına dikkat çekildi. Yazıda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun, özel okulların sadece kar amacıyla faaliyet göstermemesi gerektiğini vurgulayan maddelerine atıfta bulunuldu. Ayrıca, özel öğretim kurumlarının, eğitim kalitesini artırma ve milli eğitimin amaçları doğrultusunda hizmet sunma yükümlülüğü hatırlatıldı.

MEVZUAT VE YASAL DÜZENLEMELERE UYGUNLUK ZORUNLULUĞU

Yazıda, özel öğretim kurumlarının öğrenci ve kursiyerlerden alınacak ücretlerin belirlenmesinde, önceden ilan edilen ücretlerin ve yasal sınırlamaların dikkate alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca, eğitim materyallerinin fiyatlarında da fahiş artışlara izin verilemeyeceği ifade edildi. Mevzuatta, özel öğretim kurumlarının, yemek, kahvaltı, servis, pansiyon gibi hizmetler için belirleyecekleri ücretlerin mayıs ayı sonuna kadar tespit edilmesi gerektiği vurgulandı.

ÖZEL OKULLARDA DENETİM VE İZLEME

Bakanlık, özel öğretim kurumlarının kar amacı gütmeden, sadece eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak için faaliyet göstermesi gerektiğini belirtti. Kanuna aykırı hareket eden okullar hakkında Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesi doğrultusunda takip ve denetim yapılacağı bildirildi. Bakanlık, bu kapsamda, mevzuata uygun hareket etmeyen okullar hakkında inceleme başlattı ve sonuçların genel müdürlüğe bildirilmesini talep etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların fiyat politikalarını Bakanlıkça belirlenen kurallar çerçevesinde düzenlemeleri ve mevzuata aykırı uygulamalardan kaçınmaları konusunda 81 il genelinde hassasiyet gösterilmesini istedi.