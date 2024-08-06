Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayında toplam 6,5 milyar TL ödeneğinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, ağustos ayına ait yaşlı aylıkları ve engelli aylıkları hakkında bilgi vererek, yaşlı aylıkları için yaklaşık 3,6 milyar TL ve engelli aylıkları için yaklaşık 2,9 milyar TL'nin hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsamlı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini aktararak, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

DESTEK PROGRAMI UZATILDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftanın ardından Beştepe'de dün yeniden toplandı. Kritik toplantıya başkanlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonunda önemli açıklamalarda bulundu.