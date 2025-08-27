Tapu devir işlemlerinde referans sağlanan rayiç bedellerin 10 ila 15 kat oranında yükselmesi, yeni satış işlemlerinde usulsüz tapu bildirimi yapılmasına engel olurken, iki bakanlık geriye dönük taramalarda son zamana geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, daire satış bedelinde usulsüz bildirim yapıldığı gerçekleşen yüz binlerce gayrimenkul için alıcı ve satıcı adreslerine tebligat göndermeye başladı.

Bu ayın ilk zamanlarında duyurulan Resmi Gazete kararı ile emlak vergileri ve belediye rayiç bedelleri yeniden düzenleme sağlanırken, son 3 yılda 10 ila 15 kat arasında yükselen rayiç bedeller, özellikle yüksek enflasyon ortamında görülen 'usulsüz tapu bildirimi' vakalarının bıçak gibi kesilmesine sebep oldu.

Daire satışında alıcı ve satıcı tarafın daha az vergi ödemek için başvurduğu usulsüz beyan yöntemini engellemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri koordineli bir çalışma yürütürken, Türkiye'nin 81 ilinde yapılan konut satışları 5 yıl geriye dönük olacak şekilde tarandı.

“Daire Sahiplerine Uyarı Yazısı”

Son 5 yıla yönelik uygulanan denetimlerde 7 milyonun üzerindeki gayrimenkul satışı incelenirken, ilk aşamada şüpheli olduğu öğrenilen 100 binin üzerindeki dairenin sahiplerine uyarı yazısı gönderildi. Tamamlanacak denetimlerle birlikte söz konusu rakamın milyonu aşması beklenirken, usulsüz satış işlemi için hem alıcı hem de satıcı taraflar muhatap olarak kabul ediliyor.

Halihazırda yürürlükte olan yönetmeliğe göre, konut devir işlemlerinde satışa konu gerçek bedelin yüzde 4'ü tapu harcı olarak ödenmek zorunda.

Yasaya göre söz konusu bedel alıcı ve satıcı arasında eşit olarak pay edilse de, fiili uygulamada çoğunlukla yüzde 4'lük tapu harcının tamamını alıcı taraf üstlenmekte.

Bu sebeple alıcı ve satıcı tarafın arasında yaptığı sözlü anlaşma ile çoğu zaman gayrimenkul satış bedeli düşük gösterilmekte ve bu yöntemle ödenecek tapu harcı da düşük tutulmakta.

Söz konusu uygulamanın yasalara aykırı olduğunu belirten Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), oluşturulan ekipler ve yapay zeka destekli programlar ile 81 ilde gayrimenkul alım-satım işlemlerini 5 yıl geriye dönük olacak şekilde taradı.

Faizle Geri Ödeme

Verilen savunmadan sonra uygulanan denetimlerde, tapu bedelinin maksatlı şekilde düşük tutulduğuna karar verilmesi halinde söz konusu taşınmazın eski sahibi ile yeni sahibi, gerçek değer ile beyan edilen değer arasındaki fark tutarını yasal faiziyle birlikte ödemek zorunda kalınıyor.