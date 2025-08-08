Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2025 yaz tatili döneminde iller arası mazeret durumuna bağlı olarak başvuru yapan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ile atanmak üzere tekrar başvuru yapabilecek.

Tekrardan Başvuru Yapabilecekler

Yeniden başvuru süreci, 7-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmenler başvurularını, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle MEBBİS üzerinden veya doğrudan e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapabilecek.