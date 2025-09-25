Proje kapsamında 40 şehit yakını ve gazi Urfa ve Mardin’e götürülmesi planlanıyor.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programında projeye ilişkin bilgiler paylaşıldı. Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, ilk kez böyle bir başvuruda bulunduklarını belirterek, “40 şehit ailemizi ve gazilerimizi kapsayan Güneydoğu, Urfa ve Mardin gezisi planladık. Bakanlığımız bu projemizi onayladı. Toplam maliyet 900 bin lira civarında hesaplanmıştı; 647 bin lirası Bakanlığımız tarafından karşılanacak. Kalan kısmını ise Valimiz tamamlayacak” dedi.

Ailelerin Moraline Katkı Sağlanacak

Gezinin temel amacının şehit yakınları ve gazilerin moralini yüksek tutmak olduğunu vurgulayan Açıkgöz, “İnşallah önümüzdeki hafta gezimizi planlayıp gerçekleştireceğiz. Bu geziyi, ailelerimizin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak ve onlara daha güzel bir yaşam sunmak amacıyla, devletimizin desteğiyle organize ettik. Buradan bir kez daha İçişleri Bakanlığımıza, Sayın Valimize, İl Sivil Toplum Kuruluşları Genel Müdürlüğümüze ve il müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Desteklenen Projeler Arttı

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu da kentte 305 dernek bulunduğunu hatırlatarak, bu yıl 12 derneğin proje başvurusu yaptığını, bunlardan 7’sinin kabul edildiğini söyledi.

Yurtlu, Şehit Aileleri Derneği’nin hazırladığı proje kapsamında 40 kişi için planlanan geziye, valilik katkısıyla daha fazla kişinin dahil olabileceğini belirtti.

Yurtlu konuşmasında; “Bilindiği üzere derneklerin gelir kaynakları öncelikle üye aidatlarından ve ilaveten halktan veya kamu kaynaklarından oluşmaktadır. İlimizde bulunan 305 dernekten, Bakanlığımızın her yıl düzenli olarak çağrıya çıkardığı proje başvuru duyurusuna bugüne kadar 12 dernek başvurdu. Bu başvurular, valiliğimizin uygun görüşü ile Bakanlığa iletildi ve sonuç olarak 7 derneğimizin projesi kabul edilerek mali destek almaya hak kazandı. Tabii ki, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Genel Müdürlüğü olarak, derneklerin ve sivil toplum faaliyetlerini destekliyoruz ve katkı sağlıyoruz. Bu bağlamda, Şehit Aileleri Derneğimiz GAP projesi kapsamında 40 kişiyi kapsayan bir proje hazırladı. İlave olarak, Sayın Valimizin katkılarıyla bu sayı muhtemelen 80’e ulaşacak. Dolayısıyla, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programına Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, şehit yakınları, gaziler ve basın mensupları katıldı.