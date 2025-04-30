Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden KPSS’siz kura yöntemiyle 3170 temizlik görevlisi alımı gerçekleştirecek. Yozgat’ta da 8 kişilik kontenjan ayrıldı.

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı kapsamında hastanelerde istihdam edilmek üzere 3170 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek alımda illere göre kontenjan dağılımı da açıklandı. Yozgat’a bu kapsamda 8 kişilik kadro ayrıldı.

Toplamda 3658 sürekli işçi alımı kapsamında en yüksek kadro sayısı temizlik görevlisi unvanına verildi. Başvurular KPSS şartı olmadan, noter kurası ile İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylardan alım yapılacak ilde ikamet etme şartı aranacak.

Yozgat’ın yanı sıra İstanbul 294, Antalya 280, İzmir 101, Konya 118 ve Muğla 107 kişilik kontenjanlarla en fazla alım yapılacak iller arasında yer aldı. Yozgatlı iş arayanlar için bu alım önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

İŞKUR üzerinden yapılacak başvuruların detaylarının önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru sürecinde adayların belirlenen şartlara dikkat etmeleri ve ilanları yakından takip etmeleri öneriliyor.