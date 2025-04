Bakanlık, daha önce tespit edilen gıda hilelerinin ardından, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 17 yeni firmanın daha bu listeye eklenmesini sağladı. Bu gelişme ile birlikte, söz konusu listeye dahil olan firma sayısı 1.174'e yükseldi.

Gıda sektöründe yaşanan ihlallerin çoğunluğunun et ve et ürünleriyle ilgili olduğu, bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda vurgulandı. Özellikle, et ürünlerinde kullanılan maddelerin içeriklerinde yapılan hilelerin, vatandaşların sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği belirtiliyor.

TAKLİT VE TAĞŞİŞLER TÜKETİCİLERİ RİSK ALTINDA BIRAKIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği liste, gıda ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişleri daha ayrıntılı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Yapılan denetimlerde, et ve et ürünlerinin içeriklerinde, kullanılan et türlerinin yanı sıra, mekanik ayrılmış etler, sakatatlar ve deri dokusu gibi şüpheli maddeler tespit edildi.

Bu maddelerin sağlığı tehdit edebileceği ve tüketicilerin yanlış ürün tüketmesine yol açabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

İHLAL TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER VE İÇERİKLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, taklit ve tağşiş tespit edilen bazı ürünler ve içerikleri şu şekilde sıralandı:

Çiğ Adana Kebabı: Yapılan denetimlerde, etin içinde kanatlı eti bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum, orijinal Adana kebap tarifine aykırı olarak tavuk eti kullanılması anlamına geliyor.

Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Sucukta, deri dokusu, kanatlı eti, sakatatlar (özellikle baş ve dil eti) ile mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Bu durum, sucukta kullanılan etin kalitesizliği ve sağlıksız bileşenler içerdiği anlamına geliyor.

Acılı Piliç Köfte ve Isıl İşlem Piliç Eti Ürünleri: Bu ürünlerde, mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti yapıldı. Bu tür etler, genellikle sağlıksız ve düşük kaliteli kabul ediliyor.

Pişmemiş Kıymalı Pide Harcı: Üründe, kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Kıyma yerine tavuk eti kullanılması, hem sağlık açısından riskli hem de tüketiciyi yanıltıcı bir durum oluşturuyor.

Kuzu Şiş: Kuzu eti yerine kanatlı etinin kullanıldığı tespit edildi. Kuzu şişin etiketinde belirtilen içerik ile gerçek içerik arasındaki fark, tüketiciyi yanıltma potansiyeli taşıyor.

Lahmacun Harcı: Lahmacun harcında sakatat (özellikle kalp) kullanıldığı belirlendi. Bu, özellikle bazı tüketiciler için sağlık riski oluşturabilecek bir durumdur.

Köfte ve Kırmızı Et Ürünleri: Ürünlerde taşlık gibi sakatatların kullanıldığı tespit edildi. Et ürünlerinin içeriğinde sakatat kullanımı, tüketiciler için sağlıksız bir seçenek sunabiliyor.

Kıymalı Börek Harcı: Bu harçta da taşlık gibi sakatatların kullanıldığı belirlendi. Sakatatların kullanımı, bazı hassas gruplar için tehlike oluşturabilir.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARIN BULUNDUĞU İLLER

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonucunda, taklit ve tağşiş yapan firmaların bulunduğu iller de açıklandı. Bakanlık, özellikle bu illerdeki firmaların sağlıksız ürünler üretip piyasaya sürdüğüne dikkat çekti. Listede yer alan iller şu şekilde sıralandı:

İzmir

Adana

Afyonkarahisar

Ankara

Kayseri

Osmaniye

İstanbul

Bakanlık, bu illerdeki firmalarla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığını ve önümüzdeki dönemde daha sıkı denetimlerin yapılacağını duyurdu. Ayrıca, bu tür gıda hilelerinin engellenmesi için vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN SIKI DENETİMLER BAŞLATILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla gıda güvenliği denetimlerini artırmaya devam ediyor. Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin piyasadan kaldırılması ve üreticilerin sorumluluklarının yerine getirilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık yetkilileri, gıda güvenliği konusunda yapılan bu tür denetimlerin halk sağlığını korumada kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, vatandaşları bu tür sahte ürünlerden kaçınmaya ve gıda alışverişlerinde dikkatli olmaya çağırdı.

Ayrıca, bakanlık yetkilileri, tüketicilerin gıda ürünlerini alırken, etiket bilgilerini dikkatlice okumalarını, güvenilir ve denetimli firmalardan alışveriş yapmalarını önerdi. Bu tür önlemler, sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini teşvik etmeye yardımcı olacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı yeni liste, gıda sektöründeki taklit ve tağşiş faaliyetlerinin ne denli yaygınlaştığını gözler önüne seriyor. Bakanlık, bu tür ihlallerin önüne geçmek için hem üretici firmaları denetlemeye devam edecek hem de halkı gıda güvenliği konusunda daha bilinçli hale getirmek için eğitim faaliyetleri düzenleyecek.