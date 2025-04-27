Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan denetimler sonrası taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerini açıkladı. Yeni tespitlere göre, bazı şarküteri ürünlerinde sakatat ve kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için yürüttüğü denetim çalışmalarına devam ediyor. Son yapılan testlerde, şarküteri ürünlerinde taklit ve tağşiş uygulamalarına dair yeni bulgulara ulaşan bakanlık, sağlığı tehlikeye atacak ürünleri kamuoyuyla paylaştı.

Güncellenen taklit ve tağşiş listesinde, Adana kebapta kanatlı eti, dana sucuk ve köfte yapımında ise sakatat kullanımı tespit edildi. Ayrıca, bazı markalarda, kebap yapımında et yerine kanatlı eti kullanıldığı, sucuk üretiminde ise dil, baş ve deri gibi sakatat unsurlarının yer aldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür uygulamaların vatandaşların sağlığını riske attığına dikkat çekerek, gıda üreticilerinin mevzuata uygun üretim yapmalarını istedi. Bakanlık, denetimlerin sıklaştırılacağını ve haksız rekabetin önüne geçileceğini belirtti.

İşte, taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler ve markalar: