Buna göre hemşireler lacivert, ebeler ise mürdüm renkli üniformalar giyecek. Yeni kıyafetler ücretsiz olarak dağıtılacak ve 2026 yılından itibaren zorunlu hale gelecek.

Sağlık Bakanlığı, kurumsal bütünlüğü güçlendirmeye yönelik yaptığı düzenleme kapsamında Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nu güncelledi. Bu adımla, sağlık hizmetlerinde görsel birliği pekiştirmek, vatandaşların her sağlık kurumunda aynı hizmet anlayışıyla karşılaşmasını sağlamak ve kurumsal algıyı güçlendirmek hedeflendi.

Yeni kılavuz doğrultusunda; hemşireler lacivert, ebeler mürdüm renkli kıyafetler giyecek. Ayrıca tüm sağlık çalışanlarına bu kıyafetler ücretsiz olarak temin edilecek.

Renkler Meslek Gruplarına Göre Ayrıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni kılavuza göre, meslek gruplarına özel kıyafet renkleri şu şekilde düzenlendi:

Klinik eczacılar: Beyaz

Hemşireler: Lacivert

Sorumlu hemşireler: Yakasında beyaz şerit bulunan lacivert

Ebeler: Mürdüm

Sorumlu ebeler: Yakasında beyaz şerit bulunan mürdüm

Klinik psikolog, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti, sağlık fizikçisi, perfüzyonist: Bordo

Psikolog, biyolog, çocuk gelişimcileri: Kahverengi

Ameliyathane personeli: Yeşil

Hasta karşılama ve yönlendirme personeli: Takım elbise (kadınlar için bakanlık logolu fular, erkekler için logolu kravat)

Bu düzenlemeyle hem sağlık personelinin görev alanlarının kolayca ayırt edilmesi hem de tüm kurumlarda tek tip bir görsel kimlik oluşturulması amaçlanıyor.

“Logo ve Levhalarda Tek Standart Hedeflendi”

Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, Kurumsal Kimlik Kılavuzu ile getirilen standartların Bakanlığa bağlı tüm kurumlarda uygulanacağını belirtti.

Erkoç, “Bu çalışmayı sahadan kopmadan yürüttük. Tüm görsel standartlarımızı yeniden tanımladık. Nasıl ki ‘H’ harfini görünce hastane olduğunu anlıyorsak, aynı şekilde Sağlık Bakanlığı’na ait tüm logoların ve levhaların ülke genelinde tek biçimde olmasını hedefledik” dedi.

Bu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonu kapsamında atıldığını vurgulayan Erkoç, Türkiye’nin 81 ilinde aynı görsel ve iletişim dilinin kullanılacağını söyledi.

Erkoç ayrıca, “Vatandaşlarımız kimi zaman sağlık kurumlarında görevli personelin mesleğini ayırt etmekte zorlanıyordu. Bu da iletişim sorunlarına neden oluyordu. Artık tüm kıyafetlerde net bir standart belirledik” ifadelerini kullandı.

2026’da Zorunlu Hale Gelecek

Bakanlık, tüm sağlık çalışanlarına yeni kıyafetlerin ücretsiz olarak verileceğini duyurdu.

Yasin Erkoç, konuyla ilgili olarak, “Hiçbir kıyafet için ücret alınmayacak. 1 Ocak 2026’dan itibaren tüm çalışanlarımıza kıyafetlerini ücretsiz olarak teslim edeceğiz. 1 Haziran 2026 itibarıyla da bu kıyafetlerin kullanımı zorunlu hale gelecek” açıklamasında bulundu.