Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara kendi işlerini kurmaları için 435 bin TL hibe desteği verileceğini duyurdu. Başvurular bugün itibarıyla başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İŞKUR aracılığıyla verilecek destek kapsamında engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmeleri için karşılıksız finansman sağlanacağı ifade edildi. Daha önce belirli sayıda engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna uymayan işyerlerinden kesilen para cezalarının, hibe desteği olarak başvuru sahiplerine aktarılacağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, “Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, rehabilitasyon ve işe uyum projeleriyle yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için fırsat zamanı” ifadelerini kullandı. Bakan, projeyle eşit fırsat ve sürdürülebilir istihdamın hedeflendiğini belirtti.

2025/2 Sayılı Komisyon Toplantısı kapsamında yaklaşık 700 başvuru arasından 462 projeye toplam 280 milyon TL hibe sağlanmıştı. Özellikle serebral palsili, otizmli, down sendromlu ve diğer zihinsel engelli bireylerin iş hayatına katılımı için Destekli İstihdam Projesi kapsamında 8 projeye 15 milyon TL hibe tahsis edildi.

Başvuru Şartları Neler?

Engelli vatandaşların başvurabilmesi için bazı şartlar bulunuyor:

İŞKUR’a engelli kaydı olmak,

Sağlık kurulu raporu ile tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğunu belgelemek,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli olmamak,

Kendi üzerine aktif işyeri veya işletme kaydı bulunmamak,

İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

Kurulacak iş ile ilgili gerekli diploma veya sertifikalara sahip olmak,

Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

Büyükbaş/küçükbaş hayvan veya arıcılık projeleri için ilgili mesleki belgeleri edinmiş olmak.

Başvuru evrakları arasında sertifikalar, adli sicil kaydı, vergi belgeleri ve sektorel belgeler yer alıyor.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Engelli başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyenler, e-Devlet arama kısmına “Engelli Hibe Desteği” yazarak çıkan sayfadan başvurularını tamamlayabilecek.

Eski hükümlüler ise başvurularını bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine şahsen yapacak.

Başvurular 24 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.