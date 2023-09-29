Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerde bulunan çocukların eğitim masraflarını karşılamak amacıyla 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 450 milyon TL kaynak aktardı. Eylül ayı boyunca toplumun farklı kesimlerindeki hak sahiplerine destekler sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise çiftçilere yönelik desteklerine devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta cuma günü TC kimlik numarasının son hanesi 4, 6 ve 8 olanlara tarımsal destek ödemeleri yapıldı. Bu hafta ise TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilere ödeme yapılacak. Tarımsal destek ödemeleri altı farklı başlık altında sunuluyor:

Süt Desteği: 1 milyar 150 milyon 23 bin 351 TL

Bireysel Sulama Sistemleri Desteği: 162 milyon 741 bin 597 TL

Uzman Eller Projesi Desteği: 63 milyon 24 bin 409 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği: 60 milyon 849 bin 618 TL

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 43 milyon 360 bin 25 TL

Düve Alım Desteği: 4 milyon 16 bin TL

Ödemeler, çiftçilerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılmaktadır. (Haber Merkezi)