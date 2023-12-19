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Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Bin 158 Personel Alımı İçin Hazırlıklara Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesinde gerçekleştireceği geniş çaplı personel alımı için çalışmalara başladı. Bakan İbrahim Yumaklı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, bakanlık bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla toplamda 7 bin 158 personel alımı planladıklarını belirtti.

Bakan Yumaklı, personel alımı kontenjan dağılımını detaylandırarak, 982 ziraat mühendisi, 1422 mühendis ve 5 bin 736 diğer unvanlarda personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda, orman, su, gıda, tarım, çevre, makine, elektrik, inşaat, harita, kimya, biyoloji, jeoloji, meteoroloji, istatistik, fizik ve matematik alanlarında mühendislik mezunlarına önemli bir istihdam olanağı sunulacak.

PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI:

1422 Mühendis (Orman, su, gıda, tarım, çevre, makine, elektrik, inşaat, harita, kimya, biyoloji, jeoloji, meteoroloji, istatistik, fizik, matematik)

5736 Diğer Unvanlar (Veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi, teknisyen, tekniker, şoför, memur, hizmetli, güvenlik görevlisi, aşçı, bahçıvan, temizlik görevlisi vb.)

Bakan Yumaklı, personel alımı başvuru tarihleri ve şartlarının henüz netleşmediğini belirtti. Başvuru süreci ile ilgili detaylar, bakanlığın resmi internet sitesi ve ilgili kurumların duyuruları aracılığıyla ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için başvuru tarihleri belirlenmedi. Bakan Yumaklı, başvuru tarihlerinin ilerleyen günlerde duyurulacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için şartlar henüz açıklanmadı. Bakan Yumaklı, başvuru şartlarının ilerleyen günlerde duyurulacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı, bakanlığın resmi internet sitesi ve ilgili kurumların duyuruları aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, duyuruları takip ederek belirlenen tarih ve şartlara uygun olarak başvurularını yapabilecekler.