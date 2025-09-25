Bakanlık, eritme tuzu ve düşük yağ oranı nedeniyle uygunsuz bulunan peynir markalarının listesini yayımladı. Denetimlerde Denizli, Kars, Bartın ve Konya’dan üreticiler öne çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri kapsamında peynir ürünlerine yönelik incelemelerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Daha önce sucuktan kıymaya, baharattan köfteye kadar birçok üründe taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklayan Bakanlık, bu kez peynir markalarını mercek altına aldı.

23 Eylül’de yayımlanan listede, tüketiciler tarafından “güvenilir” ve “uygun fiyatlı” olarak bilinen bazı markaların da yer alması dikkat çekti. Listede Denizli, Kars, Bartın ve Konya başta olmak üzere farklı illerden firmalar bulunuyor.

Denetimlerde en sık rastlanan uygunsuzluk, peynirlerde eritme tuzu kullanımı oldu. Eritme tuzları, peynirlerin erime özelliklerini artırmak için kullanılan kimyasal bileşikler olarak biliniyor. Bu yöntem ürünün dokusunu yapay olarak iyileştiriyor, ancak tüketici sağlığı açısından risk taşıyor.

Denizli merkezli Kocagöz markasının tam yağlı taze beyaz peynirinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

Kars’ta üretilen Alaaddin Süt Ürünleri tam yağlı taze kaşar peynirinde eritme tuzu kullanımıyla belirlendi.

Konya’daki Çarşıbaşı markasının kaşar peynirinde de eritme tuzu tespit edildi.

Suat Ersoy markasının tam yağlı taze tost peynirinde benzer uygunsuzluklar ortaya çıktı.

Yoğurmacı markasının tereyağında ise olması gereken yağ oranının düşük olduğu kayıtlara geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden her türlü taklit ve tağşişe karşı denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların ambalajlı ürünlerde etiket bilgilerini dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguladı.