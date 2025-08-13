Bakanlık açıkladı: 18 bin personel alınacak!

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bakanlık bünyesindeki hastane ve sağlık kuruluşlarına 18 bin personel alınacağını açıkladı. İlanın Ekim ayında yayımlanacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı personel alımı kapsamında 18 bin personel ve işçi istihdam edecek. Konuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan geldi.

Bakan Memişoğlu, gazeteci Edip Üzen’e yaptığı açıklamada, bakanlık bünyesindeki hastaneler ve sağlık kuruluşlarında görevlendirilmek üzere yapılacak 2. etap personel alımına ilişkin bilgi verdi.

Memişoğlu, personel alımı ilanının Ekim ayında yayımlanacağını belirterek, “İlan Ekim ayında gelecek” ifadelerini kullandı.