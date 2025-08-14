Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı SYDV şubelerine personel alımı yapılacağı İŞKUR üzerinden duyuruldu. İlana göre alımlar KPSS’li ve KPSS’siz olarak gerçekleştirilecek.

Alım Yapılacak Kadrolar

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre şu kadrolara personel alınacak:

Temizlik Görevlisi

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Beden İşçisi

Yaşlı Evde Bakım Personeli

Büro Görevlisi

Başvuru Şartları

İlana başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şunlar:

Türk vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak, devletin güvenliğine karşı suçlar ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Personel Alımı Yapılacak Şehirler

Tekirdağ

Çanakkale

Antalya

İzmir

Bolu

Kastamonu

Ankara

Başvurular, İŞKUR üzerinden ilanlarda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecek.