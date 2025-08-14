Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı SYDV şubelerine personel alımı yapılacağı İŞKUR üzerinden duyuruldu. İlana göre alımlar KPSS’li ve KPSS’siz olarak gerçekleştirilecek.
Alım Yapılacak Kadrolar
Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre şu kadrolara personel alınacak:
Temizlik Görevlisi
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
Beden İşçisi
Yaşlı Evde Bakım Personeli
Büro Görevlisi
Başvuru Şartları
İlana başvuracak adaylarda aranan genel şartlar şunlar:
Türk vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak, devletin güvenliğine karşı suçlar ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
Personel Alımı Yapılacak Şehirler
Tekirdağ
Çanakkale
Antalya
İzmir
Bolu
Kastamonu
Ankara
Başvurular, İŞKUR üzerinden ilanlarda belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecek.