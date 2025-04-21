Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan bu karar, atama bekleyen yüz binlerce sağlık personeli adayı için umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın bu açıklaması, sağlık sektöründeki istihdam beklentisini karşılamaya yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekti.

BRANŞLAR, KADROLAR VE KONTENJANLAR NETLEŞMEDİ

Bakanlık bünyesinde yapılacak personel alımında görev alacak sağlık çalışanlarının branş ve unvanlarına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda yapılan alımlara benzer şekilde, bu yıl da hemşire, sağlık teknikeri, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, laborant, röntgen teknisyeni, fizyoterapist ve paramedik gibi birçok alanda kadro açılması bekleniyor.

Sağlık personeli atamaları kapsamında özellikle kamu hastanelerinde görev yapacak nitelikli personel sayısının artırılması, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve erişilebilir şekilde sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda il ve ilçe sağlık müdürlükleri ile entegre sağlık tesislerinin de alımlardan faydalanacağı tahmin ediliyor.

YERLEŞTİRMELER KPSS PUANINA GÖRE YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 37 bin kişilik alımın, ÖSYM tarafından yürütülen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirme sistemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor. Adaylar, tercihlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS Tercih Kılavuzu üzerinden yapacak. Söz konusu kılavuzda her branş için ayrı ayrı kontenjan sayıları, öğrenim düzeyi, tercih kodları ve özel koşullar yer alacak.

Diğer yandan destek personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi gibi işçi kadrolarına yönelik alımlar ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek. Bu alımlara ilişkin ilanların Resmi Gazete’de yayımlanması ve başvuruların İŞKUR sistemi üzerinden alınması öngörülüyor.

BAŞVURU TAKVİMİ VE KILAVUZ BEKLENİYOR

Adaylar, başvuru süreciyle ilgili detayların Sağlık Bakanlığı’nın www.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna ilan edilmesini bekliyor. 2025 yılı personel alımına ilişkin tercih kılavuzu, başvuru tarihleri ve diğer teknik detaylara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sürecin önümüzdeki haftalarda netleşerek duyurulması bekleniyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜNE GÜÇLÜ TAKVİYE GELİYOR

Türkiye genelinde özellikle büyükşehirlerdeki şehir hastanelerinin artan kapasitesiyle birlikte personel ihtiyacı da her geçen yıl daha belirgin hale geliyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu alımıyla, kamu sağlık sisteminin daha etkin hizmet sunabilmesi ve personel yetersizliği kaynaklı sorunların azaltılması hedefleniyor.

Daha önceki alımlarda olduğu gibi, 2025 yılı personel istihdam sürecine de büyük bir başvuru yoğunluğu yaşanması bekleniyor. Özellikle genç sağlık mezunları ve atama bekleyen binlerce aday, gelişmeleri yakından takip ediyor.

YOZGAT DAHİL 81 İLDE İSTİHDAM YAPILMASI BEKLENİYOR

Alımların Türkiye genelindeki tüm illeri kapsaması öngörülürken, Yozgat gibi sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulan bölgelerde daha fazla kontenjan ayrılması gündemde.