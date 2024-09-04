Yozgat’ın Yerköy ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kapsamında hayata geçirilecek Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'na resmi başvuru gerçekleştirildi.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, başvurunun ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'i makamında ziyaret ederek proje hakkında konuştu.

Ziyarette Başkan Arslan’a; Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu ve Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman eşlik etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Arslan, Yerköy için önemli bir adım olan Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi hakkında bilgi verdi.

Arslan, “İlçemize yapılması planlanan Sera Organize Sanayi Bölgesi Projemiz ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına resmi başvurumuzu yaptık. Sera Organize Sanayi Bölgesi Projesi için yaptığımız başvurunun ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Ebubekir Gizligider'e ziyarette bulunduk. Ziyaretimizde bizlere Yerköy Kaymakamımız Muharrem Coşgun, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürümüz Tanju Özkaya, Yerköy Ticaret Borsası Başkanımız Derviş Esatbeyoğlu ve Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Coşkun Kahraman da eşlik etti. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, projenin hayata geçmesiyle birlikte Yerköy'de tarımsal üretimde önemli bir ivme kazanılacağını ve bölgenin ekonomik anlamda büyük bir gelişim göstereceğini vurguladı. Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin, modern tarım teknikleriyle yüksek verim elde edilmesine olanak sağlayacağı ve bölgedeki istihdamı artıracağı kaydedildi.

Yerköy’de tarım sektörüne yönelik yapılan bu girişim, hem bölgesel kalkınma hem de ülke ekonomisine katkı sağlama açısından büyük bir öneme sahip. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılan başvurunun ardından projenin onay sürecinin tamamlanması bekleniyor.