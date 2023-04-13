Başkan Delibaşı, Türk Sağlık Sen Sendikası tarafından yapılan başvuruda personellerin uygulama birliğine aykırı olarak söz konusu ek ödemeden yararlandırılmamalarının çalışma barışını zedelediği gibi, eşit işe eşit ücret ilkesine de aykırılık oluşturduğuna dikkat çekildi. Mevzuat değişikliği yapılarak söz konusu çalışanların da kapsama dahil edilmeleri gerektiğini ifade etti.

Delibaşı, “Başvuruda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı unvanlı çalışanlar ile kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personel dışında kalan kurum çalışanları ile Bakanlık merkez teşkilatı çalışanlarının ek ödeme almalarını sağlayacak mevzuat değişikliğinin ivedilikle istendi” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi