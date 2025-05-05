Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla başlatılan sosyal destek programları kapsamında, ihtiyaç sahibi yeni evli çiftlere verdiği katkılardan dolayı Yozgatlı diş hekimi ve iş insanı Barış Açıkgöz’e teşekkür plaketi takdim etti.

Aile kurumunun güçlendirilmesi ve evlilik birliğinin desteklenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen projelere önemli katkı sağlayan Açıkgöz, özellikle maddi imkânları kısıtlı çiftlerin beyaz eşya ihtiyaçlarını karşılayarak ve düğün salonu giderlerini üstlenerek örnek bir dayanışma sergiledi.

Barış Açıkgöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2024 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi, toplumda aile yapısının önemine bir kez daha dikkat çekilmesini sağladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu kapsamda yeni evlenen, ancak ekonomik açıdan zor durumda olan çiftlere çeşitli destekler sağlıyor. Biz de bu anlamlı projeye elimizden geldiğince katkı sunmak istedik. Bazı çiftlerin beyaz eşya ihtiyaçlarını karşıladık, bazılarına ise düğün salonu masrafları konusunda yardımcı olduk. Bu desteklerin hem ihtiyaç sahibi gençlerimiz için umut olduğunu hem de diğer iş insanlarına örnek teşkil edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.