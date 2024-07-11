AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Akgül ve Sedef’in ziyaretine AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan’da yer aldı.

Milletvekili Akgül ziyarette, Yozgat’ın taleplerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ilettiklerini söyledi.

Akgül yaptığı açıklamada, “Bugün tek gündemimiz Yozgat Şehir Stadyumu oldu.

Sayın Bakanımızdan Yozgat Şehir Stadyumu için yeni ihaleye yakın zamanda çıkılma sözü aldık. İnşallah çok yakında Yozgat'ımıza ve şehrimizin takımına yakışır bir stadyumu Bozok Yaylasına kavuşturacağız. İlgi, alaka ve destekleri için Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.