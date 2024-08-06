Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’a getirilen erişim engeline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan toplantılarda önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Uraloğlu, "Instagram’ın taleplerimizi karşılamasıyla erişim yasağının kaldırılacağını düşünüyoruz" dedi. Bakan, sosyal medya platformunun ülke yasalarına uyması gerektiğini vurgulayarak, "Şirketler, ülkenin kanunlarına uymak zorundadır" ifadelerini kullandı.

“HASSASİYETLERİMİZ DİKKATE ALINACAK”

Instagram’a erişim engelinin nedenini açıklayan Uraloğlu, sosyal medya platformunun katalog suçlarla ilgili gerekli adımları atmadığını belirtti. İki toplantı gerçekleştirildiğini ve hassasiyetlerin aktarıldığını ifade eden Bakan, "Ciddi bir aşama kaydettik. Kısa süre içinde taleplerimizin dikkate alınacağına inanıyorum" dedi.

GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILDIĞINDA ENGEL KALKACAK

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve gerekli düzenlemeler yapıldığında erişim engelinin kaldırılacağını belirtti.

ADALET BAKANI TUNÇ’TAN AÇIKLAMA: YAYINLAR ÇIKARILMALI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram’a erişim engeliyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) erişim engelinin gerekçelerini Instagram’a ilettiğini ifade etti. Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Sosyal medya şirketleri ülkemizin kanunlarına uymak zorundadır” dedi.

Tunç, "Eğer Instagram, BTK’nın kapatmaya gerekçe gösterdiği yayınları erişimden çıkarırsa sorun ortadan kalkacaktır" şeklinde konuştu. Ayrıca, yargı makamlarına intikal eden davalarla ilgili sürecin devam edeceğini belirtti.

Bu gelişmeler, Instagram kullanıcılarının erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı konusunda umutlarını artırıyor. Bakanlıkların ve Instagram yetkililerinin yapacağı düzenlemeler, erişim engelinin kaldırılmasını hızlandırabilir.