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Toplamda 8 kalemde 630 milyon 697 bin lira çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor.

Ödemelere ilişkin detayları Tarım ve Orman Bakanlığı şu şekilde sıraladı: “Tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesi kapsamında 442 milyon 905 bin 412 lira, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 73 milyon 861 bin 889 lira, depremden zarar gören su ürünleri yetiştiricilik işletmelerin desteklenmesi kapsamında 44 milyon 676 bin 500 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 32 milyon 741 bin 549 lira, uzman eller projesi desteği kapsamında 16 milyon 169 bin 451 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 14 milyon 879 bin 349 lira, malak desteği kapsamında 3 milyon 703 bin 700 lira, Hayvan gen kaynakları desteği kapsamında 1 milyon 759 bin 150 lira. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.” Haber Merkezi