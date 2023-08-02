Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret eden Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkaya’da gerçekleşecek projeleri Bakan Özhaseki’ye anlattı.

Gerçekleştirdiği bir sunumla Sarıkaya’ya yaptıklarını ve yapacaklarını Bakan Özhaseki’ye anlatan Başkan Açıkel, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret edip ilçemizde gerçekleştirdiğimiz projeler konusunda sunum yaptım. Değerli katkıları ve destekleri için ilçem adına şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan