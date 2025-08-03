Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran’da uygulanacak olan Liselere Geçiş Sınavı’na ilişkin, “Son 4 yıl değerlendirildiğinde sınavın zorluk derecesi benzer.

Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Başarılı bir şekilde yapılan sınavın iptali söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

LGS İptal Edilecek mi?

Bakan Tekin, LGS hakkında gündeme gelen tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Tekin, sınavın başarıyla tamamlandığını ve iptal edilmeyeceğini bildirdi.

Türkiye Gazetesi'nin bilgilerine göre, Sınavın zorluk derecesine göre yapılan yorumlara yanıt olarak Tekin, “Son 4 yıl değerlendirildiğinde sınavın zorluk açısından benzer olduğu görülüyor. Analizlere göre güvenilirlik yüksek düzeyde. Merkezî Sınav ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık şekilde gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya paylaşımlarında bulunan “Diyarbakır’da 300 öğrencinin tam puan aldığı” yönündeki bilgilerin doğru olmadığını belirten Tekin, “Diyarbakır’da tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 10 ve farklı okullarda eğitim görüyorlar. Bursa’da ise toplam 20 öğrenci tam puan aldı, iddia edilen imam hatip okulunda tam puan çıkaran öğrenci bulunmuyor” dedi.

Sınav soru kitapçığının fotoğrafının paylaşıldığına dair iddialarla ilgili de konuşan Tekin, ifade edilen görüntülerin bakanlığın orijinal metinleri olmadığını, sınav binalarına görüntü kaydedici cihazların sokulmasının yasak olduğunu duyurdu.