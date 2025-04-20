Fındıkta 2,7 milyar dolarlık sektörel etki yaşandığını belirten Yumaklı, üreticileri kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemeleri konusunda uyardı. Kahverengi kokarca ile mücadelede ise 1 milyon samuray arısı doğaya salınacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nisan ayında yaşanan zirai don felaketi sonrası Ordu’nun Ulubey ilçesindeki fındık bahçelerinde yaptığı incelemelerde, don olayının boyutlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, 34 ilde 16 farklı tarım ürününün dondan etkilendiğini belirterek, özellikle fındıkta ciddi ekonomik kayıpların yaşandığını vurguladı.

Türkiye’nin 2024 yılında 717 bin ton fındık ürettiğini, bunun 324 bin tonunun ihraç edilerek ülke ekonomisine 2,7 milyar dolarlık katkı sağladığını ifade eden Yumaklı, fındık üretiminin %28’inin gerçekleştiği Ordu’daki zararların yakından takip edildiğini kaydetti.

Zirai dondan etkilenen ağaçlara bilinçsiz müdahalenin yanlış sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Bakan Yumaklı, “Kulaktan dolma bilgilerle değil, Bakanlığımızın ve il müdürlüklerimizin yönlendirmeleriyle hareket edilmeli. ‘Bu ağaçtan bir şey olmaz’ deyip budamak ya da kesmek büyük hata olur. Ekiplerimiz sahada, üreticilerimize destek sunacak” dedi.

İklim değişikliğiyle birlikte tarımda risklerin arttığına dikkat çeken Bakan Yumaklı, çiftçilere tarım sigortasına yönelmeleri çağrısında bulunarak, “Bir yıllık emeğin güvenceye alınması ancak tarım sigortası ile mümkün. TARSİM’e olan ilgi, zararların azaltılması için kritik öneme sahip” diye konuştu.

Bakan Yumaklı ayrıca, 2017’den bu yana tarım alanlarında ciddi zararlara neden olan kahverengi kokarca ile mücadelede bu yıl yeni bir adım atıldığını açıkladı. 2024 yılı içinde doğaya 1 milyon samuray arısının salınacağını belirten Yumaklı, “Biyolojik ve kimyasal mücadelemiz sürüyor. Bu yıl şimdiye kadar 659 bin kışlak ilaçlandı. Bu konuda gevşemeye yer yok” ifadelerini kullandı.

Son olarak vatandaşlara da çağrıda bulunan Yumaklı, zararlılarla etkin mücadelenin yalnızca kamu kurumlarının değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. İl müdürlükleri ve valiliklerle koordineli çalışmanın sürdüğünü belirterek, tüm üretim alanlarında ilaçlama yapılmasının önemine işaret etti.