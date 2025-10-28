Nisan ayında hava sıcaklıklarının ani düşüşü nedeniyle ülke genelinde birçok üründe ciddi kayıplar yaşanmıştı. Yaşanan zirai don, Yozgat’ın da aralarında bulunduğu pek çok ilde üreticileri olumsuz etkiledi ve milyonlarca liralık zarar meydana gelmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere yönelik destek ödemesine devam edildiğini duyurdu. Yumaklı, önceki ödemelerin devamı niteliğinde 707 milyon 112 bin liranın daha üreticilerin hesaplarına aktarıldığını aktardı.

Bakan Yumaklı paylaşımında, “Üreticimizin yanında olmaya, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.