Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, çiftçileri sevindirecek önemli bir haberi duyurdu. Yumaklı, toplamda 2 milyar 150 milyon 36 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Bu destekleme ödemesi, Yozgatlı çiftçileri de yakından ilgilendiriyor.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yapılan ödemelerin kalem kalem dağılımını da açıkladı. İşte detaylar:

Çay Budama Tazminatı: 1 milyar 370 milyon 782 bin 120 lira

Katı Organik Organomineral Gübre Desteği: 290 milyon 388 bin 38 lira

Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği: 235 milyon 993 bin 649 lira

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği: 95 milyon 80 bin 547 lira

İyi Tarım Uygulamaları Desteği: 74 milyon 615 bin lira

Organik Tarım Desteği: 72 milyon 264 bin 60 lira

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi: 10 milyon 463 bin 886 lira

Yem Bitkisi Desteği: 448 bin 700 lira

Bakan Yumaklı, yapılan bu ödemelerin çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Bu destekleme ödemeleri, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmalarına ve tarımsal faaliyetlerini sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Aynı zamanda, kırsal kalkınmanın teşvik edilmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan bu ödemeler, tarım sektörünün ekonomik açıdan güçlenmesine katkıda bulunuyor.

Bakan Yumaklı, paylaşımında tarımsal desteklemelerin önemine vurgu yaparak, çiftçilere verdikleri emekler için teşekkür etti ve hükümet olarak tarım sektörünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.