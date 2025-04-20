İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyetleri geçici olarak geri alınan 689 binden fazla sürücüye ilişkin açıklama yaptı. "Sürücü affı" iddialarına son noktayı koyan Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan ihlaller karşısında taviz verilmeyeceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen "sürücü affı" beklentilerine ilişkin net bir mesaj verdi. Yerlikaya, "Sürücü affı kesinlikle gündemimizde değil" diyerek, trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik uygulamaların toplum güvenliği adına hayati önem taşıdığını belirtti.

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, 18 Nisan 2025 itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınıp henüz teslim edilmeyen sürücü sayısı 689 bin 946'ya ulaştı. Bu kişilerin 499 bin 88’inin ehliyetine; alkol veya uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmaları ya da alkol ölçüm testini reddetmeleri nedeniyle el konuldu.

Ayrıca, 28 bin 461 sürücü 1 yıl içinde 100 ceza puanı doldurduğu, defalarca hız ve kırmızı ışık ihlali yaptığı, drift attığı veya yasa dışı çakar tertibatı kullandığı için ehliyetini kaybetti. 162 bin 397 kişinin ehliyeti ise ölümlü ya da yaralamalı kazalara karışmaları ya da sağlık şartlarını kaybetmeleri gibi adli nedenlerle geçici olarak geri alındı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Bizim derdimiz işlem yapmak değil, kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak. Aldığımız her tedbir, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak içindir. Her denetimimiz bir hayatı kurtarmaya yöneliktir. Kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan asla geri adım atmayacağız."