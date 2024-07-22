Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin ciddi su stresi altında tutulduğunu belirterek su tasarruflu kullanım önerilerinde bulundu. Yumaklı, küresel iklim krizinin etkilerine dikkat çekerek, 2024 Mayıs havasının 1940 yılından bu yana en sıcak Mayıs ayı olduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı, tüm bakanlıklar, valilikler, belediyeler ve diğer kamu şirketlerine yaz döneminde su tarifelerini içeren bir yazı gönderildi. Yozgat Valiliği ve Belediyesine de gönderilen bu yazıda suyun sürdürülebilirliği ve verimli kullanım konusunda alınması gereken önlemler sıralandı.

Alınması Gereken Tedbirler:

Şebeke ve Depo Kontrolleri:İç

Yeşil Alan Düzenlemeleri: Park

Sulama Yöntemleri:Güneş

Su İsrafının Önlenmesi: Kamuya açık alanlarda suyun boşaltılması

Süs Havuzları Yönetimi: Süs havuzlarının kontrollü şekilde doldurulması

Oto Yıkama Kontrolleri: Araç

Tasarruf Cihazları Kullanımı: Basınçlı duş başlıkları, tas

Turizm Tesisleri Bakımı: Tuvalet, lavabo ve banyolarda sızıntılar onarılır

Endüstriyel Su Kullanımı: Endüstriyel işletmelerde

OSB Şebekeleri: Organize Sanayi Bölgeleri'nde

Tarımda Gece Sulaması: Tarımda gece su uzunluğu ağırlığı verilmeli ve sulama sistemleri tercih edilmelidir.

Farkındalık Artırma: İklim değişikliği ve suyun verimli kullanımı konusunda verimliliğin arttırılmasını artıracak işlemler yapılmalı ve bilgilendirici filtreler ortak kullanım sıcaklığının yerleştirilmesi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin su stresi altında olduğunu ve bu risklerin karşısında su genişliğinde yaygınlaşmanın önemini vurgulayarak, suyun sürdürülebilirliğinin sürdürülebilirliğinin kullanımının önemine dikkat çekti.