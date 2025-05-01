Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Yozgat’ta üç yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2 Mayıs Cuma günü Yozgat’ta düzenlenecek toplu açılış törenine katılarak, bakanlığa bağlı üç yeni hizmet binasının resmi açılışını gerçekleştirecek.

Açılışı yapılacak kurumlar arasında Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Akdağmadeni Huzurevi Müdürlüğü yer alıyor. Tören, Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu Mahallesi Yurt Caddesi üzerinde düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Yozgat’ta hizmet altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa ettiği bu yeni binalar, vatandaşlara daha kaliteli ve erişilebilir hizmet sunulmasını hedefliyor.

Törene Bakan Göktaş’ın yanı sıra Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ile Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da katılacak.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yapılacak açılışların Yozgat için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz toplu açılış törenine tüm halkımızı davet ediyor, sizleri aramızda görmekten onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.