Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Yozgat’a gelecek.

Bakan Yardımcısı Bağcı, programı kapsamında yarın saat 11.00’de Boğazlıyan İlçe Tarım Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının açılış törenine katılacak.

Yetkililerden alınan bilgiye göre açılış törenine, bölge protokolü, çiftçiler ve vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Yeni hizmet binasının, Boğazlıyan’daki tarımsal faaliyetlerin daha verimli yürütülmesine ve üreticilere yönelik hizmetlerin hız kazanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.