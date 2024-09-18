Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Yozgat’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret eden Eminoğlu, burada Vali Özkan ile fikir alışverişinde bulundu.

Vali Özkan, nazik ziyaretlerinden dolayı Bakan Yardımcısı Eminoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin ardından Eminoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ile bir araya gelerek ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hopur ile birlikte Yozgat Spor Lisesi’ni ziyaret eden Eminoğlu, incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Eminoğlu, spor eğitiminin önemine vurgu yaptı.