İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Bartın’da Vali Nurtaç Arslan'ı ziyaretinin ardından kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda sokak güvenliği ve sahipsiz hayvanlar konuları ele alındı. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Turan, gelişen çağla birlikte siber suçlar, sentetik uyuşturucular ve sahipsiz hayvanlar gibi yeni sorunlarla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Turan, sokak güvenliğinin sağlanması adına her türlü tehditle mücadele ettiklerini belirterek, sahipsiz hayvanlar konusunda da ciddi adımlar atıldığını söyledi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Meclis’ten geçen yasaya dikkat çeken Turan, “Artık ‘yakala-kısırlaştır-sal’ anlayışı yerine, hayvanların rehabilite edilerek barınaklara alınması ya da sahiplendirilmesi hedefleniyor” dedi.

Yeni düzenleme ile birlikte belediyelere önemli sorumluluklar yüklendiğini hatırlatan Turan, “Belediyeler bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırarak barınak kurmak veya mevcut barınakları genişletmekle yükümlü. Bu görevlerin yerine getirilmemesi durumunda belediye başkanları, meclis üyeleri ve ilgili birim amirleri cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabilir” ifadelerini kullandı.

Uygulamada kararlılık vurgusu yapan Turan, “Kanun açık. Hiçbir belediye, uygulamayı geciktirme veya erteleme hakkına sahip değil. Devletin yasayı uygulama yükümlülüğü vardır. Hayvanlara eziyet asla kabul edilemez ancak insanlarımızın yaşam hakkı da en az hayvanlar kadar değerlidir. Avrupa’da olduğu gibi sahipsiz hayvanların ya evlerde ya da barınaklarda yaşaması gerekiyor” diye konuştu.

Hayvansever derneklere de çağrıda bulunan Turan, bu süreçte hassasiyet gösteren tüm vakıf ve derneklere katkı sunma çağrısı yaptı.

Bartın’da hali hazırda faaliyet gösteren 19 dönümlük hayvan barınağına ek olarak 25 dönümlük doğal yaşam alanı daha inşa edileceğini belirten Turan, ayrıca belediyeye ait mevcut 3 dönümlük alana da 20 dönüm eklenerek kapasitenin artırılacağını kaydetti.

Program kapsamında Bartın-Amasra yolu üzerindeki Uğurlar köyünde yer alan “Bartın Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi”ni de ziyaret eden Turan, yapılması planlanan yeni doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.