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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Yozgat'a ziyaret gerçekleştirdi. İlde çeşitli temaslar kurmak amacıyla gelen Bakan Yardımcısı, ilk olarak Yerköy'de tamamlanan İnandık Barajı'nda incelemelerde bulundu.

İnandık Barajı'nda incelemeler yapan Bakan Yardımcısı Gizligider ile birlikte yetkililer müjdeyi verdi.

Yerköy'deki İnandık Barajı'nın yapımının tamamlanmasının ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, barajın Şubat ayı sonunda su tutmaya başlayacak olması nedeniyle incelemelerde bulundu. Barajın tam doluluk seviyesine ulaştığında, yaklaşık 29 bin dekar tarım arazisine modern sulama imkanı sağlayacak.

Gizligider, İnandık Barajı'nda gerçekleştirdiği incelemeler sırasında ilgili yetkililerden detaylı bilgi alarak, tarım alanındaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi oldu. Yozgat ziyaretinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve verimliliğin artırılması konularında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.