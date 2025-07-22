Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli bireylerin işgücü piyasasında daha güçlü bir şekilde yer almalarını amaçlayan "Engelsiz İşgücü Uyum Programı”nın hayata geçirildiğini duyurdu.

Engelli Bireylere Eğitim, Destek Ve Deneyim Fırsatı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Işıkhan, yeni program kapsamında engelli vatandaşlara katılım desteği, eğitim olanakları ve sahada tecrübe imkânı sunulacağını belirtti.

Programla ilgili detayları paylaşan Vedat Işıkhan; “Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başlattığımız Engelsiz İşgücü Uyum Programı sayesinde, katılımcılara 14 günlük eğitim süreci için 15.162 TL cep harçlığı, SGK prim desteği, iş arama becerileri, iletişim ve finansal okuryazarlık eğitimleri veriyoruz. Ayrıca ağaçlandırma, sosyal hizmet, çevre ve kültür gibi çeşitli alanlarda uygulamalı deneyim sağlanacak” dedi.

Sadece Engelli Bireyler Değil!

Program yalnızca engelli bireyleri değil, başvuru şartlarını taşıyan anne veya baba adaylarını da kapsıyor. Bu sayede istihdam sürecine aile desteği de bütünleşmiş ediliyor.

81 İlde 10 Bin Engelli Vatandaşa Ulaşmak

Programın temel amacının, engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik yaşama katılımını artırmak olduğunu belirten Bakan Işıkhan, bu kapsamda 81 ilde 10 bin engelli vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.